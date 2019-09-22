Серия ДТП на трассах продолжилась встречей с деревом на «Нарве». Машина вывернута наизнанку

Серию серьёзных аварий на федеральных трассах в Ленобласти 21 сентября продолжило ДТП на автодороге «Нарва».

Как сообщает «Кингисепп Сегодня», вечером на 129-м километре «Нарвы» легковой автомобиль Honda пересёк встречную полосу, съехал в кювет и врезался в дерево. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Судя по фотографиям с места аварии, сотрудникам МЧС пришлось вскрывать машину, чтобы достать людей. Медики отвезли водителя и его пассажира (они ехали в «Хонде» вдвоём) в районную больницу Кингисеппа.

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Напомним, сегодня крупные аварии были на КАД (где дорогу завалило коробками, и прилетал вертолёт), «Коле» (где из-за перевёртыша стояли три часа), «Сортавале» (там опрокидывание самосвала попало на видео), «Скандинавии» (от легковушки осталась половина), Выборгском шоссе (целых два ДТП), трассе Санкт-Петербург – Псков (двое пострадавших на месте смертельного ДТП, случившегося за несколько часов до этого) и на «Южном полукольце» (трое пострадавших). В больницы попали как минимум три ребёнка.