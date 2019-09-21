Происшествия
Сгоревшая церковно-приходская школа в Новой Ладоге подвела чиновников под уголовное дело
Недавний пожар в Новой Ладоге стал уголовным делом о халатности. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба СК по Ленинградской области.
«Следователи территориального отдела СКР в кратчайшие сроки произвели осмотр места происшествия, изъяли из администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение документацию, представляющую интерес для следствия, провели ряд иных проверочных мероприятий», – отметили в ведомстве спустя сутки после того, как глава СКР Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию.
По данным следствия, в 2015 году администрация Новоладожского городского поселения обязалась перед комитетом по культуре Ленобласти охранять объект культурного наследия регионального значения на улице Карла Маркса. В перечне он значится как «Дом, где в 1918 году проходила 1-я конференция РКП(б) Новоладожского района» (дом церковно-приходской школы при Климентовской церкви). Однако 16 сентября здание сгорело. Следствие считает, что виновата администрация, так как не следила за противопожарным состоянием памятника и не сберегла его.
Справка:
Пожар в Новой Ладоге произошел поздно вечером 16 сентября: сгорел деревянный расселенный дом — здание бывшей церковно-приходской школы XIX века при Климентовской церкви, являвшийся памятником регионального значения. Это уже шестой за последние два года сгоревший деревянный памятник на проспекте Карла Маркса. Ранее на главной улице Новой Ладоги горели дом Протодьяконовой, бывший жилой флигель купцов Мухиных, основные корпуса купеческого комплекса и деревянный дом купчихи Агаповой.