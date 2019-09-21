Сгоревшая церковно-приходская школа в Новой Ладоге подвела чиновников под уголовное дело

Недавний пожар в Новой Ладоге стал уголовным делом о халатности. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба СК по Ленинградской области.

«Следователи территориального отдела СКР в кратчайшие сроки произвели осмотр места происшествия, изъяли из администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение документацию, представляющую интерес для следствия, провели ряд иных проверочных мероприятий», – отметили в ведомстве спустя сутки после того, как глава СКР Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию.

По данным следствия, в 2015 году администрация Новоладожского городского поселения обязалась перед комитетом по культуре Ленобласти охранять объект культурного наследия регионального значения на улице Карла Маркса. В перечне он значится как «Дом, где в 1918 году проходила 1-я конференция РКП(б) Новоладожского района» (дом церковно-приходской школы при Климентовской церкви). Однако 16 сентября здание сгорело. Следствие считает, что виновата администрация, так как не следила за противопожарным состоянием памятника и не сберегла его.