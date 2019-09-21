Пострадавших в ДТП в Турции оказалось больше – 22. Семь человек смогли улететь в Россию

В перевернувшемся автобусе в Анталье утром 21 сентября пострадали 22 российских туриста, заявляет в Facebook Посольство России в Анкаре. Ранее сообщалось, что травмированы 16 человек, из которых 15 – россияне. Авария произошла, когда россияне, отдыхавшие в курортной зоне Кемера, направлялись в аэропорт.

Семеро из 22 пострадавших отказались от медицинской помощи. Их всё-таки довезли до аэропорта, и они улетели в Россию. 15 человек были госпитализированы, среди них двое несовершеннолетних. К субботнему вечеру в больницах оставались восемь россиян с ушибами и травмами. По информации врачей, их жизням ничто не угрожает, их общее состояние удовлетворительное.

«Генконсульство с момента инцидента находится в контакте с администрацией больниц, представителями страховой и туристической компании», – отмечается в сообщении.

В середине дня турецкая служба CNN сообщала, что спасателям пришлось извлекать несколько человек, которые оказались зажаты. У четверых пострадавших на тот момент травмы считались тяжёлыми.