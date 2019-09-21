Дзюба: Давайте создадим петицию, чтобы мой гол засчитали. Ненавижу VAR

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал решение арбитра отменить его гол в матче 10-го тура РПЛ с «Рубином» (5:0).

«Надо такие засчитывать. Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол, это футбол. Как все было разыграно! Я расстроен. Считаю, что этот гол нужно засчитать мне, и это было бы справедливо. Давайте, уважаемые болельщики, создадим петицию о том, чтобы гол засчитали. Ну нельзя такие не засчитывать. Это против футбола. Я всегда любил VAR, а теперь ненавижу VAR. Могли бы все эти пять не засчитать, а мои два засчитать. Тогда 2:0 бы выиграли мы. А если серьезно – выиграли, и это самое главное», – сказал Дзюба журналистам после матча.

Напомним, матч завершился со счётом 5:0. Благодаря этой победе «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. После 10 матчей на счету петербуржцев 23 очка. У «Краснодара» – 20 очков и матч в запасе.