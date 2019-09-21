Жители Мги сидят без тепла и получают электричество под низким напряжением

Авария на сетях «Ленэнерго» вынудила администрацию посёлка Мга Кировского района Ленобласти остановить котельные и прекратить протапливание. Из-за пониженного напряжения могут выйти из строя электродвигатели.

Как пишет 21 сентября 47news, жители Мги сидят без тепла, а кто-то даже не может воспользоваться бытовыми приборами, потому как вместо положенных 200 Вт в дома поступают 120-150 Вт.

В администрации поселения рассказали, что причиной стали проблемы на станции «Ленэнерго» во Всеволожске. «Вместо 220 подают 145-170 Вт. Мы только начали периодическое протапливание, но вынуждены были остановить все пять котельных, во избежание порчи электродвигателей», – сообщили чиновники.

Как сообщили в пресс-службе Ленэнерго, в электроснабжении посёлка Мга может наблюдаться временное понижение напряжения в связи с технологическим нарушением на линии 110 кВ. «Это связано с автоматическим переводом потребителей на резервную схему, что позволило избежать отключения электроэнергии в поселке. В настоящее время ведутся ремонтные работы на линии 110 кВ. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено в полном объеме», – заверили энергетики.

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Напомним, накануне из-за аварии без света частично остался микрорайона Парнас в Выборгском районе Петербурга.