В Петербурге появится зона 5G. Не для всех

СПбГУ и «МегаФон» 21 сентября открыли набор в первую в России лабораторию 5G. В ней студенты технических специальностей и ИТ будут изучать работу сетей пятого поколения.

Как сообщает пресс-служба университета, лабораторию запускают на базе кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ «Михайловская дача». Она называется <5G_Dream_Lab> и оборудована тестовой зоной 5G — так называемой песочницей.

Программа учебного курса 5G-лаборатории предусматривает два направления: разработка цифровых решений и управление их интеграцией. Курс сезона 2019/20 будет состоять из трех этапов общей продолжительностью восемь месяцев.

Соглашение о запуске проекта «МегаФон» и СПбГУ подписали в начале лета на Петербургском международном экономическом форуме. Открытие площадки пройдет в рамках делового форума Высшей школы менеджмента СПбГУ GSOM Family Day.