Дорога в Ленобласти обрушилась при прокладке ветки газопровода под «Северный поток-2»

Четырёхметровый участок региональной дороги Зуево – Новая Ладога в Ленинградской области ушёл под землю 21 сентября в ходе строительных работ.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета области, «Краснодаргазстрой», подрядчик компании «Газпром», прокладывал под трассой ветку газопровода под «Северный поток-2» между деревнями Андреево и Шелогино. Предположительно, имели место нарушения строительных технологий.

ГКУ «Ленавтодор», ответственное за региональные дороги, выясняет, получала ли компания необходимые техусловия для выполнения работ. Ущерб, нанесённый государственному имуществу, будет подсчитан; дорожники намерены предъявить его строителям.

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Аварийная бригада Киришского ДРСУ и специалисты «Ленавтодора» оперативно ликвидировали обвал и приняли меры для организации безопасного проезда транспорта. К вечеру опасный участок дороги огородили, всю ночь здесь будет дежурить патрульная машина с проблесковыми маячками. 22 сентября участок заасфальтируют.