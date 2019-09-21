Американец погиб, делая девушке предложение оригинальным образом

Житель американского штата Луизиана Стивен Вебер погиб, когда делал предложение своей невесте. Это произошло в Танзании.

Как сообщает 21 сентября «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Mirror, Вебер в поисках оригинального способа опустился в резервуар с водой в кислородной маске и показал девушке кольцо и табличку с вопросом, станет ли она его женой. Всплыть на поверхность он не смог.

В какой момент мужчина захлебнулся, не ясно. По предварительным данным, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.