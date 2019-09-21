Одно из зданий усадьбы барона в Щеглово обрушилось при ДТП. Камни завалили обочину

Спустя два года после сильного пожара нанесён новый удар по объекту культурного наследия «Рига» из архитектурного ансамбля «Усадьба барона Медема «Щеглово» во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщает 21 сентября 47news, минувшей ночью в здание, предположительно, врезался автомобиль, и от удара часть стены обрушилась. Камни, составлявшие кладку, оказались на обочине дороги «Станция Магнитная – посёлок имени Морозова». Водитель скрылся.

Сотрудники администрации Щегловского сельского поселения огородили опасный участок красно-белой сигнальной лентой. Они же предположили, что причиной обрушения стало ДТП: на месте обвала видна масляная лужа и есть обломки фар, в которых даже узнаются фонари «Лады».

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«Рига» серьёзно пострадала при пожаре в мае 2017 года, в частности лишилась кровли, после того, как объект посетили защитники культурного наследия. Это четвёртое практически потерянное здание ансамбля баронов Медем. В 2016 году был снесён дом управляющего, а до него сгорели здания амбулатории и склада.