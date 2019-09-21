Сутормин ответил на казанские шутки. «Зенит» забил 8. Засчитали 5

6 голов во втором тайме, противоречивое возвращение Олега Шатова и Кокорин на трибунах «Газпром-Арены»: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги богатого на события матча 10 тура РПЛ «Зенит»-«Рубин».

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Перед матчем, пока болельщики любовались невероятным баннером, посвященным 39-летию фанатского движения Ленинграда-Петербурга, памятный приз капитану команды Браниславу Ивановичу вручил генеральный директор Александр Медведев: в Лионе серб провел сотый матч за петербургский клуб.

Распевания на мотив группы «Танцы минус» «Нас путать не надо, мы из Ленинграда» остановила речь диктора стадиона «Газпром-Арена» Константина Анисимова, который объявил минуту молчания: 18 сентября после продолжительной болезни скончался экс-полузащитник «Зенита» голландец Фернандо Риксен.

После возвращения команды Сергея Семака в Лигу Чемпионов масштабная ротация была неизбежна. Напомним, что автор единственного гола в Лионе Сердар Азмун был заменен в перерыве той игры во Франции из-за травмы. По информации телеграмм-каналов иранец вернется в лучшем случае к «Локомотиву», 28 сентября. Тренерский штаб на матч против «Рубина» выбрал следующий стартовый состав: Андрей Лунев в воротах, Игорь Смольников справа, Дуглас Сантос слева, Ярослав Ракицкий с Ивановичем в центре; в полузащите вышли Вильмар Барриос и Магомед Оздоев, отбыв желтокарточную дисквалификацию; справа на фланге впервые за долгое время вышел с первых минут Олег Шатов, слева — восстановившийся после травмы Далер Кузяев; в нападении место травмированного Азмуна занял Себастьян Дриусси, компанию ему составил железный Артем Дзюба.

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«Рубин» в новом сезоне переживает мучительную перестройку. Команду покинули Курбан Бердыев, специалист, с которым в первую очередь ассоциируется словосочетание татарский футбол; тренер вратарей Виталий Кафанов перешел в «Ростов»; коллектив возглавил экс-защитник казанцев Роман Шаронов. К визиту в Петербург Шаронов, несмотря на яркие речи в раздевалке, которые моментально стали вирусными видео в социальных сетях, сумел набрать только 3 очка: меньше было только у «Тамбова» (2); даже у не блещущих «Крыльев» (6) и «Динамо» (8). В последних шести матчах «Рубин» проиграл 5 раз, включая три последних встречи: это худшая серия в истории клуба начиная с марта.

«Зенит» сразу взялся за дело. В дебюте первого тайма отличный проход по флангу получился у Кузяева: воспитанник петербургского футбола сперва изысканно обыграл соперника один в один, а потом опасно прострелил поперек вратарской. Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин успел перехватить пас.

Интересную передачу справа после элегантного прохода делал Смольников, но приятель защитника Шатов решил принять ее пяткой.

На 23 минуте случился первый эпизод, заставивший вспомнить что работает система ВАР: Дюпин дико ошибся с выносом мяча, обрезал, мяч подхватили игроки «Зенита» и Дзюба четко пробил в ближний угол вратарю «Рубина». Тем не менее арбитр матча Сергей Карасев отменил взятие ворот: мол, положение вне игры. Трибуны удивились: а почему не стали смотреть повторы? Судья из Москвы к системе видеопомощника прибегать не стал. Тот же Дзюба буквально через минуту после очередной ошибки казанцев обводящим ударом бил в дальний угол, но не попал.

На 33 минуте — к этому моменту фланговые полузащитники поменялись позициями — очередной момент не реализовал Дзюба: Кузяев отлично прошел по правому краю, покатил назад под 45 градусов, Артем бил с линии штрафной, но выше. На 35 минуте опасно головой бил Дриусси: мимо, к тому же получив болезненный удар, который приведет к замене в перерыве.

На 42 минуте аргентинец забил в ближний угол Дюпина, который завалился до удара, но как оказалось — тоже из положения вне игры. Отдельно отмечаем очень сочный пас Дзюбы на товарища по группе атаки. Возмущению трибун не было предела: со стадиона оба решения по незасчитыванию голов «Зенита» выглядели неочевидно. Справедливости ради в обоих случаях игроки команды Семака действительно оказывались в положении вне игры: сперва Иванович, затем сам Дзюба.

В финале первого тайма выход один на один не реализовал Шатов: Дюпин успел поднять руки.

В перерыве в «Зените» состоялась первая замена: вместо Дриусси, получившего сотрясение мозга, на поле появился Алексей Сутормин, чей переход в петербургский клуб как раз из «Рубина» наделал столько шума в июле.

В самом конце 55 минуты отличный проход получился у Сантоса, его навес Дюпин прервал кулаком, подхвативший на радиусе штрафной мяч Барриос долго подстраивался под мяч и в итоге неточно пробил с нерабочей левой ноги.

Через несколько минут Шатов, действия которого болельщики на трибунах воспринимали уже с откровенной иронией, потерял мяч в безобидной ситуации, однако товарищи по команде заставили футболистов «Рубина» нарушить правила. Штрафной удар подал сам Олег и Иванович на глазах 43589 любителей футбола четко вколотил мяч в ворота Дюпина.

С этого момента начался настоящий разгром казанской команды. На 65 минуте после штрафного удара, заработанного Ракицким, Дзюба блестяще скинул мяч на Кузяева, но воспитанник зенитовский академии с линии вратарской пробил выше. Уже через минуту Оздоев навесил в ту же точку и Сутормин был точен.

На 75 минуте Дзюба на левом фланге догнал безнадежную передачу, отобрал мяч у соперника и подал в штрафную. Шатов пролетел мимо мяча, но на дальнем углу Сутормин, хладнокровно успокоив мяч, хлестко пробил в дальний угол и забил свой второй гол за «Зенит».

В финале матча Семак дал поиграть бесконечно запасным футболистам. Сперва вместо Кузяева вышел Роберт Мак. Затем тренерский штаб снял с поля Барриоса, у которого к игре с «Рубином» было 3 желтых карточки: получи колумбиец предупреждение, матч с «Локомотивом» в следующую субботу состоялся бы без него. На поле на 10 минут вышел аргентинец Матиас Краневиттер, которого продавали на протяжении всего трансферного окна, но так в итоге и не продали. Краневиттер проявить себя не успел, но после очередного провала «Рубина» в центре поля контратаку петербуржцев завершил Мак, доведя счет совсем до неприличного.

Последние минуты прошли в режиме избиения: клуб из Казани откровенно рассыпался, моменты возникали гроздьями, и предпоследний гол в матче после отбора мяча на чужой половине «Зенит» забил стараниями Шатова, который замкнул передачу на дальней штанге. Голевую передачу оформил тот же Мак.

Уже в тренировочном режиме под занавес отметился Дзюба, который ловко открылся в зазор между центральными защитниками, пробросил себе мяч и жахнул по воротам Дюпина. Впрочем, и этот гол Карасев, проконсультировавшись с видеоассистентом, отменил, вызвав трагическую пантомиму в исполнении Артема.

После матча Шатов рассказал журналистам: «Семак в перерыве сказал продолжать в том же ритме, не сбавлять темп, что обязательно забьем, если продолжим прессинговать на всех участках поля. Во втором тайме был отрезок, когда я дважды подряд потерял мяч — на месте тренера я бы заменил себя. Но я остался на поле, понял, что нужно собраться».

Сутормин прокомментировал летние шутки «Рубина»: «Все понимают, что это шутки. Главное — выходить на поле и показывать все там. Сегодня мне удалось это сделать. Спасибо Сергею Богдановичу и семье. Они очень переживали за все эти шуточки, так что это приз (лучшему игроку матча — прим.ред.) тоже их касается».

Семак в очередной раз поддержал Александра Кокорина: «Голы были отменены справедливо. Во втором тайме забили мяч, который нас раскрепостил. Сутормин ответил на все шутки нашего сегодняшнего соперника. Те, кто сегодня вышел, – просто молодцы, могу поаплодировать им и сказать большое спасибо за игру. Сезон длинный, и все понимают, что каждый должен приносить определенную пользу команде на протяжении всего турнира. Что касается Кокорина, то мы тестируем, смотрим, в каком состоянии его колено и мышцы. Мы не знали, что возможен отказ. Естественно, была негативная реакция с моей стороны, это абсолютно читаемо. Каждый игрок уровня Саши для тренера — большой плюс. Жалко и обидно, когда человек в расцвете сил теряет два года. Он более чем искупил вину».

Сам Александр Кокорин провел матч на трибунах «Газпром-Арены» вместе с травмированными Сердаром Азмуном и Малкомом.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»