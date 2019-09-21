В армию на Украине призвали 5-летнего мальчика

Встать на учёт в местном призывном пункте до 23 сентября военкомат Киевской области обязал 5-летего мальчика.

Как сообщает 21 сентября «Украина.ру», фотографию повестки из военкомата опубликовала в Facebook мать ребёнка. «Тот случай, когда no comments… Пришла повестка моему сыну, и всё бы ничего, но ему 5 лет», – написала она.

В повестке говорится, что ребёнок должен в ближайшее время явиться в сельсовет села Гребенки с одним из родителей.

Как выяснилось, причина банальна. В списке населения было указано, что мальчик родился в 2003 году, а не в 2013-м. Местный сельсовет принёс извинения и попросил в подобных случаях обращаться в администрацию, а не жаловаться в соцсетях, отмечает «Газета.Ru».