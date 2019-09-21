Падение самосвала на «Сортавале» попало на видео. Обломки угодили в легковушку, счастливчик увернулся

В ДТП с самосвалом на автодороге «Сортавала» (Новоприозерское шоссе) 21 сентября было как минимум два участника. Регистратор одного из них зафиксировал аварию. Видео разместил паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Около 16 часов на 7-м километре трассы, напомним, у грузовика лопнуло колесо, и он, смяв ограждения, завалился на встречную полосу, а на своей оставил тонны песка. Как раз по встречной полосе, в левом ряду, ехал владелец регистратора. Он успел принять вправо и не попасть под самосвал, но обломками его машину всё-таки задело. Поразительную реакцию проявил ехавший перед ним водитель: он за доли секунды убрался с пути падающего грузовика.

В итоге пострадал только один человек – водитель самосвала. Участник «ДТП и ЧП» Марат пишет, что знаком с мужчиной «более 10 лет, ни одного ДТП у него не было, это было первое». Он вёз груз в 20 тонн, и взорвалось правое колесо, добавляет Марат.

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Грузовик поднимали на колёса с помощью специального крана, на 5 минут движение перекрывали полностью, и в течение нескольких часов оно было ограничено. Пробки стояли в обе стороны: с одной приходилось объезжать самосвал, а с другой – снижать скорость на песке.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Месяц назад там же тонар улетел, только вправо в кювет», – отмечали в комментариях участники «ДТП и ЧП».