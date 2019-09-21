Зрелище красивое, ситуация страшная. В Хабаровском крае сгорела фура с фейерверками

Жители Хабаровского края стали свидетелями необычного шоу в 30 километрах от Комсомольска-на-Амуре.

В ночь на 21 сентября там загорелась фура с фейерверками. Нетрудно догадаться, что там началось. Один за другим заряды выстреливали в небо и освещали всё вокруг. Водители, ставшие невольными очевидцами пиротехнического шоу, не смогли подобрать приличных слов. Комментаторы сошлись во мнении, что ситуация с горящей фурой страшная, но зрелище красивое.

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Фура сгорела полностью, в результате пожара никто не пострадал, сообщает AmurMedia.