Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» провел стрельбы в Балтике

Российский сторожевой фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море во время очередного этапа испытаний.

Как сообщает 21 сентября РИА «Новости» со ссылкой на ЗВО, экипаж корабля провел стрельбы из артиллерийской установки А-192М (130 мм) и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш» (30 мм). Они велись по морскому щиту и воздушной цели.

До этого экипаж фрегата провел испытания радиотехнического вооружения и радиолокационных станций комплексов ПВО. Для этого вертолеты Ка-27 и самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-24 авиации Балтийского флота сымитировали налет противника.

Это первый серийный корабль проекта 22350. Свое название фрегат получил в честь адмирала флота Владимира Касатонова. Корабль заложили 26 ноября 2009 года на судостроительном предприятии «Северная верфь».