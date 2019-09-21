«Зенит» забил пять «Рубину», еще три отменили

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 10 тура чемпионата РПЛ против казанского «Рубина» в субботу, 21 сентября, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счётом 5:0.

Голы забили Бранислав Иванович (58 минута), Алексей Сутормин (65 и 75), Роберт Мак (82), Олег Шатов (87). На счету Артема Дзюбы также две голевые передачи.

Таким образом, «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. После 10 матчей на счету петербуржцев 23 очка. У «Краснодара» – 20 очков и матч в запасе.

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Любопытно, что еще три гола, забитых "Зенитом", были отменены из-за офсайда.

Следующую игру «Зенит» проведет 25 сентября против «Енисея» в Красноярске.