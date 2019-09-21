Врачи ищут, как помочь девушке, которая плачет вместо слёз кристаллами

Девушка по имени Сатеник из Армении каждый день плачет вместо слёз кристаллами.

Как передаёт 21 сентября «Газета.Ru», 22-летняя девушка страдает заболеванием, из-за которого её слёзы затвердевают. За день она может собрать из глаз до 30 кристаллов.

Она уже обращалась к врачам и пропила курс антибиотиков, но предложенные ей меры помогли лишь на время. В ближайшее время её лечение должен определить консилиум врачей.

Пока специалисты считают, что у девушки проявилось врожденное нарушение метаболизма аминокислот – цистиноз.