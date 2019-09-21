Россиянки стали меньше покупать лак для ногтей. Магазинам не помогают даже акции

Российский рынок косметики и парфюмерии второй год подряд теряет в прибыли.

Как пишет 21 сентября РБК, по данным исследовательской компании GfK, за год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, продажи снизились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,6% в натуральном выражении и на 2,1% — в денежном.

За прошедший год оборот у сетевых парфюмерных магазинов упал на 7%. Сетевики пытаются заманить людей с помощью акций, но это не помогает повысить прибыль.

А вот дискаунтеры, не идущие на подобные уловки, смогли заработать. Их продажи выросли на 17% в рублях и 11% в штуках. Всего через магазины-дискаунтеры продается более 14% всей парфюмерии и косметики.

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Больше всего денег россиянки тратят на средства для волос. Второй объект желаний – парфюмерия, но продажи ароматов в стране за последний год сократились: покупатели приобрели в магазинах на 12% меньше упаковок, чем в прошлом году.

Продажи декоративной косметики (тушь для ресниц, губная помада, тональный крем и т.п.) снизились за год на 6% в натуральном выражении и на 8% — в денежном. Наиболее значительно упали продажи лака для ногтей — на 16 и 15% соответственно.