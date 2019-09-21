Происшествия
В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами. Пострадали 15 человек
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой Анталье. Пострадали 15 наших соотечественников. Об этом 21 сентября сообщает турецкий CNN.
Автобус, по предварительной информации, перевернулся недалеко от посёлка Аксу по дороге в аэропорт.
Всего экстренные службы насчитали 16 пострадавших, из них 15 – россияне. Все госпитализированы в больницы. Отмечается, что у четверых раненых зафиксировали травмы, опасные для жизни.
Справка:
Анталийские власти назвали сезон-2019 рекордным по турпотоку (ожидается около 16 млн туристов), но он же стал богатым на несчастные случаи. Ранее в российском посольстве в Анкаре рассказали о гибели 88 сограждан за этот год в Турции. А в 40 случаях потребовалась эвакуация заболевших из страны.
Глава консульского отдела посольства России в Турции назвал самые частые причины несчастных случаев. По его словам, россияне на отдыхе расслабляются. Кроме того, нередки и ДТП.
В начале сентября следственный комитет возбудил уголовные дела после гибели трёх несовершеннолетних россиянок в бассейнах турецких отелей. В частности, в Бодруме умерла 12-летняя Алиса из Петербурга. Руку ребенка засосало в трубу на дне бассейна.