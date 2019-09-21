В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами. Пострадали 15 человек

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Анталийские власти назвали сезон-2019 рекордным по турпотоку (ожидается около 16 млн туристов), но он же стал богатым на несчастные случаи. Ранее в российском посольстве в Анкаре рассказали о гибели 88 сограждан за этот год в Турции. А в 40 случаях потребовалась эвакуация заболевших из страны.

Глава консульского отдела посольства России в Турции назвал самые частые причины несчастных случаев. По его словам, россияне на отдыхе расслабляются. Кроме того, нередки и ДТП.

В начале сентября следственный комитет возбудил уголовные дела после гибели трёх несовершеннолетних россиянок в бассейнах турецких отелей. В частности, в Бодруме умерла 12-летняя Алиса из Петербурга. Руку ребенка засосало в трубу на дне бассейна.