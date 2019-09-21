«Какая-то аномалия». Женщина и ребёнок пострадали на трассе Петербург – Псков там же, где вечером погиб человек

Два серьёзных ДТП произошло на Киевском шоссе (дорога Санкт-Петербург – Псков) в одном и том же месте с разницей в несколько часов.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, 21 сентября около 14:15 на 116-м километре трассы столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, водитель 1979 года рождения на автомобиле «Грейт Волл» при совершении обгона задел по касательной попутную «Тойоту» под управлением водителя 1987 года рождения. «Тойота» вылетела на встречную полосу и врезалась в «Фольксваген», за рулём которого находился также мужчина 1979 года рождения.

Были госпитализированы пассажиры «Тойоты»: женщина 1988 года рождения и 4-летний ребёнок.

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20 сентября около 19 часов на том же 116-м километре в кювет улетел «Хёндэ Соляис». Водителя до больницы не довезли.

Эти аварии обсуждают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и отмечают, что аварийность на этом участке повышенная. Звучат и радикальные предложения: «Там какая-то аномалия. Почти каждый день 114, 115, 116 км. Нужно изгонять бесов».