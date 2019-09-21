День ДТП на трассах. «Кола» стояла из-за ДТП с перевёртышем без колеса

Дождливая суббота, 21 сентября, оказалась богата на аварии на пригородных трассах в Ленобласти. Пострадали, в том числе, несколько детей. На дорогах Петербурга тоже было сложнее, чем обычно: пробки на 1 балл превышали норму в течение всего дня.

До сих пор сохраняются пробки на трассе «Сортавала», где опрокинулся самосвал, и на трассе «Кола» (Мурманское шоссе). В районе поворота на Путилово, где идёт строительство новой дороги, столкнулись, судя по кадрам в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», три легковые машины. Одна из них лишилась колеса и перевернулась.

Водителя из перевёртыша удалось достать не сразу. Примерно к 19 часам машины растащили, пишут в группе. Кто-то стоял на Мурманке 3 часа, а кто-то поехал окольными путями. «Спасибо за возможность испытать авто на бездорожье», – иронизирует Кирилл.

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Кроме того, по данным УГИБДД, на 54-м километре «Колы» рано утром, около 6 часов, мужчина 1957 года рождения на «Хёндэ Старексе» сбил женщину 1959 года рождения, пересекавшую дорогу вне зоны пешеходного перехода. Она получила тяжёлые травмы.

На Выборгском шоссе, где и так сейчас трудно из-за дорожного ремонта, были как минимум две аварии. Под вечер на 35-м километре, между ЖК «Золотые купола» и садоводством Заозёрное, «Мерседес» столкнулся с «Пежо». «Все живы. Много осколков, будьте осторожны!» – предупреждали в «ДТП и ЧП».

В первой половине дня в Сертолово три автомобиля заблокировали обе полосы в сторону Петербурга. «Виноват водитель на «Яндекс.Такси». Мы стояли в одной машине от аварии. Всё было спокойно, стояли на красном светофоре, и вдруг на скорости машина въезжает в машины так, что тех развернуло», – рассказывает Светлана в «ДТП и ЧП».

Дети пострадали 21 сентября как минимум в трёх ДТП: на «Скандинавии», на трассе «Южное полукольцо» и на дороге Санкт-Петербург – Псков. В последнем случае ДТП произошло ровно там же, где за несколько часов до этого случилась смертельная авария.