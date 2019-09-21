Ни одна система ПВО не сможет защитить: в Пентагоне признали беззащитность перед беспилотниками

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что система ПВО Саудовской Аравии, созданная США, не была в состоянии справиться с ударом беспилотников, как и любые подобные системы. Но её будут усиливать. Стенограмма его брифинга опубликована 21 сентября на портале defense.gov.

«Ни одна система не сможет защитить от такой угрозы, но многоуровневая система защитных возможностей снизит риск скопления дронов или другие атаки, которые могут исходить из Ирана», – заявил Данфорд.

При этом он отметил, что США достигли предварительной договоренности с Саудовской Аравией о поставке в эту страну дополнительных средств защиты от воздушного нападения.

«Президент одобрил развертывание вооруженных сил США, которое будет носить оборонительный характер и в основном будет сосредоточено на противовоздушной и противоракетной обороне. Мы также будем работать над ускорением поставок военной техники в Королевство Саудовская Аравия и ОАЭ, чтобы повысить их способность защищать себя», – рассказал Данфорд.

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По его словам, цель дополнительной оборонительной поддержки состоит в том, чтобы, во-первых, четко дать понять, что Соединенные Штаты поддерживают партнеров в регионе, во-вторых, обеспечить свободный поток ресурсов, необходимых для поддержки мировой экономики и, в-третьих, чтобы продемонстрировать приверженность США соблюдению международного порядка, «основанного на правилах, которые мы давно призываем Иран соблюдать».

Неделю назад саудовские нефтяные объекты были атакованы, ответственность за это взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом. Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших мировых производителей нефти, после атаки сократила производство более чем в два раза и обвинила в произошедшем Иран.