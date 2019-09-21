За победу на St. Petersburg Open 2019 сразятся Медведев и Чорич

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

На международном теннисном турнире St. Petersburg Open 2019 определились финалисты. Первым участником решающего матча стал Борна Чорич (Хорватия, №15), обыгравший Жоао Соузе (Португалия, №64) 3:6, 7:6, 6:1.

В финале Чорич сразится с Даниилом Медведевым (Россия, №4), который был сильнее Егора Герасимова (Белоруссия, №129) 7:5, 7:5.

«Во-первых, хочу сказать, что это мой первый финал в России, и спасибо вам огромное, трибуны, за поддержку. Будет интересно в финале, я в первый раз буду играть против Чорича в ранге фаворита. Надеюсь, что поддержка будет супер, и за счет этого я смогу победить!» – прокомментировал свою победу Даниил Медведев.

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Финал состоится в воскресенье, 22 сентября.

Теннисный турнир St. Petersburg Open проходит с 1995 года. Призовой фонд турнира — 1,18 млн долларов.