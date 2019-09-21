Разместить фото политического руководства страны на могилах – надругаться над умершими. Возбуждено уголовное дело за акцию на Смоленском кладбище

Полиция Василеостровского района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело за размещение снимков Путина, Медведева, Пескова и других деятелей на могилах Смоленского кладбища.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Максим Камакин, утром 21 сентября в УМВД Василеостровского района после обысков был доставлен его подзащитный Андрей Жексимбаев. Через несколько часов его допросили в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по статье 244 УК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору».

«Жексимбаева допрашивали по обстоятельствам акции на Смоленском кладбище, – уточнил защитник. – Он сообщил, что никакого отношения не имеет. Есть алиби, можно проверить биллинги телефона. От дальнейшего допроса отказался по 51-й статье Конституции».

Жексимбаева пока не отпускают из УМВД. Его могут привлечь к делу в качестве подозреваемого.

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В полиции находится петербуржец Павел Иванкин, у него утром тоже прошел обыск. «С ним еще не начали работать, адвоката к нему не пускают», – добавил Камакин.

Вечером 19 сентября на могилах Смоленского лютеранского кладбища неизвестные разместили фотографии политического руководства страны, провластных журналистов и звезд шоу-бизнеса. Информацию о «похоронах» распространил телеграм-канал «Агит Россия». Снимки провисели два часа.

По той же 244-й статье УК полиция Василеостровского района расследовала в 2017-2018 годах разрушение 28 могил Смоленского кладбища. Фигуранты, руководствуясь мотивами идеологии человеконенавистничества, наносили руками и ногами удары по могильным сооружениям.