Пот, дождь и слёзы опоздавших. Набережные и мосты Петербурга ощутили 40 тысяч ног

Около 20 тысяч человек приняли участие в ежегодном забеге «Кросс нации» в Санкт-Петербурге в субботу, 21 сентября.

Итак, мы живы.

Очередной "Кросс нации", в этот раз погода оказалась не такой дружелюбной, но всё ж таки было недурно.

В очередной раз убедилась, что "добежать с утра до автобуса" и даже "прорысить от дома до метро, т.к. пробки" – всё ещё не беговые тренировки. pic.twitter.com/S5urMmf520 — Спасатель (@flameofautumn) 21 сентября 2019 г.

Несмотря на классическую для осеннего Петербурга погоду, профессиональные спортсмены и любители получили удовольствие и зарядились бодростью. Правда, многие оказались дезинформированы по поводу старта забега и остались не у дел, чему очень расстроились.

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Нашлись и те, кто остался недоволен организацией. Бегунам не понравилась толкучка на старте, отсутствие меток о пройденных километрах и другие нюансы. Как обычно своё недовольство высказали и водители, которым пришлось объезжать перекрытый центр.

Всероссийский день бега «Кросс нации» ежегодно проходит во всех городах страны. В Якутии участники не испугались даже падающего снега.