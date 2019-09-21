Самосвал на «Сортавале», пробив отбойник, упал на встречку. Причиной стало колесо

В результате ДТП с самосвалом на Новоприозерском шоссе (автодорога А-121 «Сортавала») пострадал один человек. Официальную информацию «Фонтанке» сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Об упомянутой в соцсетях кошке в ней нет ни слова, зато информация о колесе подтверждается.

ДТП на 7-м километре федеральной трассы произошло 21 сентября около 16:10. По предварительным данным, у грузового автомобиля лопнуло переднее колесо, водитель не справился с управлением, совершил наезд на барьерное ограждение и выехал на полосу встречного движения. Тяжёлая машина опрокинулась. Водитель получил травмы.

В 17:00 в связи с эвакуацией сотрудниками ГИБДД было полностью перекрыто движение транспорта в сторону Санкт-Петербурга на 5 минут. В настоящее время проезд в этом направлении осуществляется по полосе безопасности. Пробки сохраняются.

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Претензий к дорожным органам по факту данного ДТП нет, отмечает Упрдор.