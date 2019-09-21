«Зенит» назвал состав на матч с «Рубином»
Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матч 10 тура чемпионата РПЛ против казанского «Рубина». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге 21 сентября.
С первых минут на поле выйдут: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.
Запасные игроки: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Алексей Сутормин.
Начало матча в 19:00.
«Зенит» после девяти туров занимает второе место с 20 очками, «Рубин» на десятой строчке с десятью очками.