Пациент психдиспансера в Таджикистане порезал российских военных

Двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане госпитализированы после нападения на них психически больного. Об этом 21 сентября сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.

«Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар – административном центре Хатлонской области, находясь вне части – в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений», – рассказал собеседник агентства.

По его данным, нападавший стоит на учёте в психиатрическом диспансере.