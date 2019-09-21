На Марше Мира в Петербурге задержали троих. У одного якобы отобрали ключи от квартиры

Антивоенный Марш Мира в Петербурге не обошёлся без задержаний. От здания Адмиралтейства полицейские забрали с собой троих пикетирующих против военных действий с участием России.

Как сообщает 21 сентября телеграм-канал «Помощь задержанным СПб», в первый отдел полиции уехали Семён Ткачук, Владимир Шипицын, Татьяна Сичкарева. Они стояли с поочередными одиночными пикетами. Ткачука и Шипицына задержали после завершения их пикета. Отмечается, что у Владимира Шипицына сотрудники полиции забрали телефон и ключи от квартиры.

Вот это я понимаю марш мира pic.twitter.com/4Q1UELJY5I — Dave Frenkel (@merr1k) 21 сентября 2019 г.

Во время движения колонны полицейские предупреждают, что при задержании может быть применена физическая сила и спецсредства. Марш Мира, проходящий в Петербурге в данный момент, не согласован с властями.