«Летели на обезболивающих»: из Турции в Россию доставили детей, облитых горящим маслом

Детей, облитых горящим маслом во время шоу в турецком отеле в курортном поселке Кестель, 21 сентября доставили в Россию самолетом. Пострадавших с серьезными ожогами в аэропорту встречала медицина катастроф.

«Старший ребенок себя чувствует лучше, у него ничего не болит, если не трогать, он подвижен, играет. – рассказал 21 сентября E1.RU отец детей Михаил. – Младший тоже сегодня в аэропорту играл, смеялся, у него хорошее настроение. У него сильно болит нога, мы летели на обезболивающих. Ему больно стоять, он не может ходить».

По словам отца, отель оплатил им лучшую больницу, но в аэропорту у них возникли сложности с ускоренным прохождением формальностей, хотя один из детей передвигался на инвалидной коляске. Зато с российской стороны все было организовано хорошо.

«Как только приземлились, к нам поднялся фельдшер, осмотрел детей. Прямо около самолета ждал реанимобиль. Прямо в самолете мы прошли паспортный контроль, жена с детьми из самолета пересели в карету скорой помощи и сразу поехали в больницу», – рассказал Михаил.

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Как писала «Фонтанка», инцидент произошел в гостинице Club Paradiso. На вечеринке пострадали восемь туристов. Дети получили ожоги 16 и 27 процентов тканей.

Ранее в российском посольстве в Анкаре рассказали о гибели 88 сограждан за этот год в Турции и объяснили причины. В 40 случаях потребовалась эвакуация заболевших из страны. В начале сентября следственный комитет возбудил уголовные дела после гибели трёх несовершеннолетних россиянок в бассейнах турецких отелей.

18 августа в Турции в бассейне отеля захлебнулась 12-летняя Алиса из Петербурга. Девочка впала в кому, и за её судьбой следили десятки тысяч людей. Не смотря на усилия турецких и российских специалистов девочка скончалась 28 августа, а 1 сентября её тело санавиацией доставили в Северную столицу. Оплату расходов взяла на себя страховая компания.