Происшествия
В Весёлом Посёлке автомобилисты с грустью плывут по улице Коллонтай
Большой потоп застал врасплох автолюбителей в Невском районе Петербурга. Кадрами плывущих по улице Коллонтай машин очевидцы поделились 21 сентября в соцсетях.
«На улице Коллонтай от «Лондон Молла» до Искровского потоп. Вероятно, трубу прорвало. Пробка приличная», – написал авто поста в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Сервис «Яндекс. Пробки» показывает девятибалльную загруженность на перекрёстке улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта.
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