Новоприозерское шоссе перекрыто. Опрокинулся самосвал, отбойник сломан, дорога в песке

Плотная пробка образовалась к вечеру 21 сентября на Новоприозерском шоссе (трасса «Сортавала») из-за ДТП на подъезде к развязке с дорогой на Скотное, если двигаться со стороны Петербурга. В соцсетях упоминают кошку.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», там опрокинулся самосвал. Дорога засыпана песком. Ограждение пробито, из-за чего затруднён проезд в обоих направлениях.

Судя по «Яндекс.Карте», на 17:20 более длинный хвост у пробки в сторону области. В 16:42 «Яндекс.Пробки» зафиксировали затор длиной 5,3 километра, от Центральной улицы до АЗС, в котором можно потерять 46 минут, что на 42 минуты больше обычного. В паблике и в «разговорчиках» «Яндекс.Навигатора» предупреждают, что это надолго: на место прибыла спецтехника, которая будет поднимать большегруз. «Кран приехал, на Питер дорогу закрыли полностью», – пишет Дмитрий.

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Официальной информации о ДТП и возможных пострадавших пока нет. В «ДТП и ЧП» приводят две версии: простую и сложную. «Колесо у фуры лопнуло», – предполагает Андрей. «Там кошка пыталась дорогу перебежать. Тетя решила спасти кошечку путем своей педали тормоза. А самосвал пытался не въехать в тетю и вот результат», – уверяет Кирилл и добавляет, что кошка якобы погибла.