Кокорин может выйти на поле. В товарищеском матче

О перспективах нападающего клуба Александра Кокорина в этом сезоне рассказал генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев. По его словам, спортсмен может принять участие в товарищеском матче в октябре, передаёт 21 сентября «Газета.Ru».

«В товарищеских матчах нет никаких ограничений. У нас два окна, в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно было бы сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть, – приводит ТАСС слова Медведева. – Пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза».

20 сентября РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна. Он сможет быть зарегистрирован не раньше 22 января 2020 года.

8 октября 2018 года в Москве Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Протасовицким стали участниками двух конфликтов. 8 мая 2019 года суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных – к полутора годам.

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Кокорин вышел на свободу по условно-досрочному освобождению во вторник, 17 сентября. За день до этого «Зенит» подписал с ним новый контракт до конца сезона 2019/20, по которому футболист получит 1,9 миллиона евро за вычетом налогов (по предыдущему соглашению годовой оклад составлял 4 миллиона евро).