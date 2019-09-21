Усыновленная в два года эстонка из Нарвы ищет родных в России

30-летняя жительница эстонской Нарвы Анастасия ищет родных в России: в два года её забрали из детского дома в Перми и увезли из страны. Она делает визу и готова вернуться, если найдет родных.

Как она рассказала пермскому порталу 59.ru, её приемная мать по состоянию здоровья не могла иметь детей и по совету подруги приехала в пермский дом малютки №2, откуда забрала Анастасию. Приемный отец девушки умер 19 лет назад, а мать — 12. Около 10 лет назад она узнала от родственников, что родители ей были не родные.

Анастасии также удалось выяснить, что у неё, возможно, есть биологические братья или сестры. Настоящая дата рождения Анастасии – 27 января 1989 года, а имя, данное при рождении, – Вострикова Анастасия Валерьевна, сообщает издание 21 сентября.