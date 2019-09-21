Водитель «Рено» не пропустил «Газель» под Гатчиной и принял удар на себя

Три человека пострадали в результате столкновения фургона и легковушки неподалёку от Петербурга. Госпитализирован школьник.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 21 сентября около 11 часов на перекрёстке дороги А-120 Южное полукольцо и дороги Гатчина – Ополье (Гатчинский район) мужчина 1973 года рождения на «Рено Сандеро» при повороте налево не уступил дорогу «Газели» под управлением мужчины 1960 года рождения.

Все трое пострадавших – из «Рено». Водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии, 43-летняя пассажирка – в удовлетворительном, как и мальчик 2007 года рождения (ему 11 или 12 лет), который сидел спереди и был пристёгнут.

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На кадрах «Дорожного инспектора» видно, почему больше всех досталось водителю: удар «Газели» пришёлся как раз на его место.

Меньше чем за час до этой аварии на «Скандинавии» в ДТП с двумя машинами также пострадали три человека: мужчина, женщина и ребёнок.