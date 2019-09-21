У «Прекрасной няни» всё может обойтись. Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по роли в сериале «Моя прекрасная няня», перенесла вторую операцию, а её диагноз не окончательный, передаёт 21 сентября RNS со ссылкой на журналиста Сергея Майорова, который общался с директором актрисы Мариной Потаповой.

«Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой, с её директором. Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что всё может еще обойтись», — сказал Майоров.

Ранее сообщалось, что Заворотюк с тяжёлой формой онкологии дают буквально несколько дней жизни, и врачи бессильны.

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Анастасия известна россиянам не только по сериалу «Моя прекрасная няня», но и по фильму «Мамы», сериалу «Провокаторы» и ещё трём десяткам киноработ. Кроме того, актриса активно играла в Московском театре под руководством Олега Табакова.

В 2008 году она нашла свое женское счастье с фигуристом Петром Чернышевым. В марте прошлого года у пары родилась дочка. Также у Анастасии Заворотнюк есть двое детей от предыдущего брака.