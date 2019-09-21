Товарняк ударил в голову мужчину, гулявшего вдоль путей под Тосно

Житель Тосненского района Ленинградской области госпитализирован в тяжёлом состоянии после ночной встречи с поездом.

Как пишет 21 сентября 47news, около двух часов ночи в тосненскую полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне рядом с посёлком Форносово товарный поезд сбил мужчину. По предварительным данным, он шел вдоль путей с товарищем. По всей видимости, друг и вызвал экстренные службы.

Пострадавшего доставили в больницу. Как говорят, состав задел его голову. В пресс-службе ОЖД подтвердили факт получения человеком травмы.