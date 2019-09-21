Нам ваших садиков даром не надо: жители Колпино вышли на защиту сквера

Жители микрорайона на улице Ижорского батальона в Колпино протестуют против появления детского сада, запланированного Адресной инвестиционной программой (АИП), в местном сквере. Ранее они написали петицию губернатору Александру Беглову, чтобы остановить стройку.

Возведением объекта на 220 мест занимается ООО «Кит». Работы планируется закончить к концу 2020 года.

На акцию протеста 21 сентября вышли жители микрорайона, ограниченного домами 48, 50, 54 и 56 по Тверской и домами 7 и 9 по улице Ижорского батальона. По словам участников, собрались около 100 человек. Они уверяют, что сквер между их домами — единственный зеленый оазис в округе, в котором отдыхают и взрослые, и дети. Кроме того, жителей возмущает то, что накануне выборов двор якобы обещали благоустроить, а в итоге оградили забором.

Как рассказал вышедший к жителям глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий (он попал в онлайн-трансляцию, которую вели протестующие), были и общественные слушания по проекту планировки территории, и существует утвержденная адресная программа, куда включен объект и за сохранение строчки о котором билась местная администрация. Кроме того, 800 человек подали заявления в новый садик. А вот поименное уведомление жителей об изменениях в их дворе не предполагалось.