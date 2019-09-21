Якутский шаман под подпиской о невыезде. В его словах нашли экстремизм. Правозащитники высказываются
Якутского шамана Александра Габышева выпустили из психоневрологического диспансера после амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. В отношении него возбуждено дело по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), с него взята подписка о невыезде, сообщает 21 сентября NEWSru.com со ссылкой на «МБХ медиа».
По словам координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова, силовики и адвокат по назначению уговорили Габышева на добровольное соглашение о стационарном обследовании. Сейчас это соглашение отозвано. Результаты экспертизы будут известны на следующей неделе.
«Вместе с адвокатами «Правозащиты Открытки» Габышев вернулся домой. Негласный конвой, утверждавший, что охраняет шамана «ради его же собственной безопасности», снят», – сообщил Прянишников.
По данным следствия, в период с 6 марта по 22 мая Александр Габышев, «находясь в неустановленном месте, обратился лично в устной форме к группе людей в общественном месте, то есть публично, с призывами к осуществлению экстремистской деятельности». Психолого-лингвистическое исследование также нашло в высказываниях шамана «публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ», говорится в постановлении, которое публикует «Правозащита Открытки».
В правозащитной организации Amnesty International реакцию властей на поход шамана назвали абсурдом, а его самого – узником совести. Член президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский отметил, что ему непонятны основания для направления Габышева в психоневрологический диспансер, пишет NEWSru.com.
Отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по информации «Интерфакса», заявил, что в Кремле не знают, кто и как его задерживал и не имеют к этому «никакого отношения».
Справка:
Якутский шаман Александр Габышев с марта взял путь из Якутии в столицу, чтобы «изгнать дьявола». Он катил за собой тележку с необходимыми вещами. В том числе с юртой, которую он ставил у дорог для ночлега. Дойти до Москвы «шаман-оппозиционер» рассчитывал в конце 2020-го – начале 2021 года.
В конце августа ему пытались помешать его коллеги из байкальской общины «Тэнгэри»: они задержали «воина» на границе с Улан-Удэ и заявили, что тот нарушил заветы и не сможет применить силу.
19 сентября Габышев был задержан на границе с Иркутской областью. Сторонники шамана сообщают, что силовики якобы провели целую спецоперацию: двигались молча, были будто бы вооружены, перекрыли трассу, а свои действия не объяснили. Их было больше десятка.
Шаманы не первый раз пытаются влиять на федеральную политику. В 2015 году шаман Коля из Нарьян-Мара провёл обряд в стенах Мариинского дворца, где заседают петербургские депутаты. Визит собеседника духов вызвал переполох среди парламентариев. Была создана специальная комиссия. Впрочем, сам ненецкий гость, который тогда побывал и в Смольном, заявлял, что среди депутатов меньше мёртвых душ, чем среди чиновников. «В ЗакСе были три души, в Смольном – шесть», – говорил шаман Коля про прежний Смольный и прежний ЗакС. Обнаруженное зло он потом похоронил в Арктике. Единственным известным последствием его визита стала смена политической окраски у его противника, экс-депутата от КПРФ Константина Смирнова. Через три года тот стал членом «Единой России».