Якутский шаман под подпиской о невыезде. В его словах нашли экстремизм. Правозащитники высказываются

Якутского шамана Александра Габышева выпустили из психоневрологического диспансера после амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. В отношении него возбуждено дело по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), с него взята подписка о невыезде, сообщает 21 сентября NEWSru.com со ссылкой на «МБХ медиа».

По словам координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова, силовики и адвокат по назначению уговорили Габышева на добровольное соглашение о стационарном обследовании. Сейчас это соглашение отозвано. Результаты экспертизы будут известны на следующей неделе.

«Вместе с адвокатами «Правозащиты Открытки» Габышев вернулся домой. Негласный конвой, утверждавший, что охраняет шамана «ради его же собственной безопасности», снят», – сообщил Прянишников.

По данным следствия, в период с 6 марта по 22 мая Александр Габышев, «находясь в неустановленном месте, обратился лично в устной форме к группе людей в общественном месте, то есть публично, с призывами к осуществлению экстремистской деятельности». Психолого-лингвистическое исследование также нашло в высказываниях шамана «публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ», говорится в постановлении, которое публикует «Правозащита Открытки».

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В правозащитной организации Amnesty International реакцию властей на поход шамана назвали абсурдом, а его самого – узником совести. Член президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский отметил, что ему непонятны основания для направления Габышева в психоневрологический диспансер, пишет NEWSru.com.

Отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по информации «Интерфакса», заявил, что в Кремле не знают, кто и как его задерживал и не имеют к этому «никакого отношения».