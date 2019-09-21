Мужчина, казавшийся здоровым, умер от укуса комара

После укуса комара скончался 64-летний житель штата Мичиган.

Как сообщает 21 сентября «Газета.Ru» со ссылкой на Fox News, причиной стал вирус восточного энцефалита лошадей, переносчиком которого был комар. Диагноз мужчине поставили в больнице после внезапного приступа, причём до этого он на здоровье не жаловался.

Спасти мужчину не удалось. Он умер через девять дней.

В штате Мичиган зафиксированы семь случаев этого заболевания. Его симптомы – внезапный жар, озноб и боль в суставах, возможны острая головная боль, тремор, воспаление мозга и паралич. Вирус может привести к коме и смерти.