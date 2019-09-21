FT: Квантовый процессор Google тратит 3 минуты на задачу, для которой суперкомпьютеру нужны тысячелетия

Корпорация Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, который работает быстрее всех современных суперкомпьютеров. Информация о разработке появилась в документе на веб-сайте НАСА, но позже публикация была удалена.

Как говорится в заметке Financial Times, команда исследователей из Google во главе с Джоном Мартинисом впервые продемонстрировала квантовое превосходство.

Квантовый компьютер способен выполнять задачу, не доступную даже самому мощному обычному суперкомпьютеру. За 3 минуты и 20 секунд он делает расчет, на который самому мощному в мире компьютеру «Саммит» понадобилось бы порядка 10 тысяч лет.

В американской компании прорыв не комментируют.