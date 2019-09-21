У двух активистов проходят обыски. Правозащитники видят связь с «похоронами политиков» на Смоленском

Полиция Петербурга пришла с обысками к двум активистам движения «АгитРоссия» Павлу Иванкину и Андрею Жексимбаеву. Об этом 21 сентября сообщил у себя в Facebook участник «Бессрочного протеста» Евгений Мусин.

«Друзья, сегодня утром в Петербурге пропал активист Андрей Жексимбаев. Также обыск идёт у активиста «АгитРоссии» Павла Иванкина. Вероятно, оба события полиция пытается привязать к недавней акции на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга», – написал Мусин, отметив, что Жексимбаева невозможно дозвониться.

Напомним, 19 сентября на Смоленском лютеранском кладбище на надгробиях появились фотографии политиков, провластных журналистов, бизнесмена и музыканта. Это была акция движения «АгитРоссия», а узнал о ней полицейский центр «Э» в Telegram.