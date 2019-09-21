Со «Скандинавии», где от «Опеля» осталась половина, медики увезли взрослых и ребёнка

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Три человека, в том числе ребёнок, пострадали в утренней аварии на автодороге «Скандинавия».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 21 сентября около 10:15 на 51-м километре трассы в Выборгском районе области столкнулись «Лада Ларгус» и «Опель».

В «Опеле» пострадали двое: женщина-водитель и мужчина-пассажир, оба 1960 года рождения. В «Ладе» травмы получила девочка 2008 года рождения. Все трое госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

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Напомним, по словам очевидцев, до ДТП «Опель», видимо, из-за поломки, стоял в левой полосе со знаком аварийной остановки. От удара его смяло почти наполовину.