Новый обмен без ЕС: в украинском МИДе рассказали о деликатных переговорах Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что президент Владимир Зеленский ведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о новом раунде обмена заключенными.

«Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости», — сказал министр в интервью Hromadske.ua.

По его словам, в таком процессе не нужны «сочувствующие», то есть западные партнеры.

«Более того, партнеры и не хотят участвовать в этих деликатных переговорах. Вы видите, насколько непростые решения были приняты и насколько дорогой иногда является цена за такие решения», — сказал Пристайко, имея в виду выдачу России фигуранта дела о сбитом «Боинг» MH17 Владимира Цемаха.

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7 сентября Россия и Украина обменялись заключёнными по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка, арестованные после инцидента в Керченском проливе в 2018 году, фигуранты дела о терроризме в Крыму Олег Сенцов и Александр Кольченко и другие. Россия получила журналиста Кирилла Вышинского, обвинённого Киевом в госизмене, свидетеля по делу о крушении рейса MH17 «начальника ПВО ДНР» Владимира Цемаха и ещё 30 мужчин и трёх женщин. Спустя шесть дней после первого обмена заключёнными Украина подготовила и передала России новый список своих граждан, удерживаемых Москвой.