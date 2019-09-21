«Мастер парковки» в центре Петербурга наехал на сотрудника полиции

Петербуржец наехал на полицейского, когда тот попытался его оштрафовать за неправильную парковку в Центральном районе города.

Как сообщает 21 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло у дома 27 по 2-ой Советской улице накануне. 31-летний автомобилист совершил наезд на инспектора ГИБДД «при попытке пресечения им административного правонарушения за нарушения правил парковки».

К счастью, травмы оказались не слишком серьёзными. После оказания медицинской помощи полицейский продолжил несение службы.

По данным главка, возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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