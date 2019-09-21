Силовики проводят проверку после смерти двоих сотрудников. Изъяты верёвка и канистра бензина

Росгвардия проводит проверку после того, как двое сотрудников ведомства ушли из жизни. Погибшие работали на руководящих должностях в управлениях по Ивановской и Вологодской областях.

О проведении проверки 21 сентября заявил пресс-секретарь Росгвардии Валерий Грибакин, сообщает Znak. Телеграм-канал «Омбудсмен полиции» пишет, что оба случая произошли в пятницу вечером. В Вологодской области не стало руководителя ОВО. На месте произошедшего помимо прочего находилась канистра бензина. В это время вышестоящее подразделение проводило в отделе проверку.

В Ивановской области бездыханное тело начальника штаба нашли в лесополосе. По данным телеграм-канала, сослуживцы замечали, что мужчина в последние дни выглядел подавленным.