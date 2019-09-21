На Казанской машина влетела в дом, который уже бывал в таких ДТП

Легковой автомобиль закончил свой путь в стене дома 21 сентября в центре Петербурга. Такое с этим зданием, по словам горожан , происходит не первый раз.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», ДТП произошло утром на перекрёстке Вознесенского проспекте и Казанской улицы. «Шевроле Авео» столкнулся с другой легковушкой и врезался в здание.

Марина, выложившая фотографию со вторым участником, поясняет: «Вроде, все на своих двоих передвигаются. Ту, которая в стене, не видно, она возле автобуса».

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По словам Марины, ДТП здесь часто происходят по одному сценарию. «Я пару раз видела аварии на этом перекрёстке, и два раза машины отлетали именно в этот дом», – пишет петербурженка.