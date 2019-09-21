«Имелось чувство страха, вызванное трехлетней фашистской пропагандой». Минобороны рассекретило документы о наступлении на Эстонию

Военные рассекретили детали Таллинской наступательной операции в сентябре 1944 года. Документы 75 лет хранились в Центральном архиве Минобороны. Из опубликованных на специальном портале приказов, сводок и донесений можно восстановить подробный ход боевой операции и ее ключевые события, а также общую атмосферу происходящего.

Например, в донесении Ленинградского фронта отмечается, что в основном отношение населения к частям Красной Армии было дружественным, «хотя у некоторых жителей Таллина и других эстонских городов имелось чувство страха и неуверенности, вызванные трехлетней фашистской пропагандой».

Рассказывается и о подвигах советских воинов. Так, в боях за освобождение Эстонии отличился командир танка Т-34 1-го батальона 152-й танковой бригады младший лейтенант Олег Щербаков. «Уже на подступах к Таллину его боевая машина уничтожила самоходную артиллерийскую установку, два орудия, мешавших продвижению танков Красной Армии, два бронетранспортера и самоходные орудия типа «Фердинанд». Впоследствии в районе станции Расику, сбив прикрытие противника и врезавшись в его отходящие обозы, танк лейтенанта Щербакова, давя противника, безостановочно двигался к столице Эстонии», – рассказывается на портале.