«Имелось чувство страха, вызванное трехлетней фашистской пропагандой». Минобороны рассекретило документы о наступлении на Эстонию
Военные рассекретили детали Таллинской наступательной операции в сентябре 1944 года. Документы 75 лет хранились в Центральном архиве Минобороны. Из опубликованных на специальном портале приказов, сводок и донесений можно восстановить подробный ход боевой операции и ее ключевые события, а также общую атмосферу происходящего.
Например, в донесении Ленинградского фронта отмечается, что в основном отношение населения к частям Красной Армии было дружественным, «хотя у некоторых жителей Таллина и других эстонских городов имелось чувство страха и неуверенности, вызванные трехлетней фашистской пропагандой».
Рассказывается и о подвигах советских воинов. Так, в боях за освобождение Эстонии отличился командир танка Т-34 1-го батальона 152-й танковой бригады младший лейтенант Олег Щербаков. «Уже на подступах к Таллину его боевая машина уничтожила самоходную артиллерийскую установку, два орудия, мешавших продвижению танков Красной Армии, два бронетранспортера и самоходные орудия типа «Фердинанд». Впоследствии в районе станции Расику, сбив прикрытие противника и врезавшись в его отходящие обозы, танк лейтенанта Щербакова, давя противника, безостановочно двигался к столице Эстонии», – рассказывается на портале.
Справка:
Боевые действия по освобождению Советской Эстонии от немецких захватчиков войсками Ленинградского фронта при поддержке сил Балтийского флота начались 17 сентября 1944 года. Войска 2-й ударной армии севернее и северо-восточнее города Тарту и войска 8-й армии западнее города Нарва при содействии авиации прорвали сильно укрепленную оборону противника и, успешно развивая наступление в течение нескольких дней, утром 22 сентября вышли на подступы к Таллину. К 14 часам важная военно-морская база на Балтийском море, столица Эстонской ССР, была освобождена.