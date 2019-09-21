Водитель «Лансера», сбив насмерть велосипедиста под Гатчиной, спрятался у жены

Легковой автомобиль сбил велосипедиста в Гатчинском районе Ленинградской области. Травмы, полученные от удара капотом, оказались смертельными.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД, наезд произошёл около восьми вечера 20 сентября на 13-м километре дороги Сиверский — Дружная Горка — Куровицы. Владелец Mitsubishi Lancer сбил двигавшегося в попутном направлении 33-летнего велосипедиста, который скончался на месте. Виновник ДТП скрылся с места, поэтому полиции пришлось его поискать.

Как видно на фотографиях «Дорожного инспектора», машину автомобилист бросил на месте: она улетела в кювет, как и велосипед.

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По данным «Фонтанки», 30-летнего мужчину, находившегося за рулём, задержали дома у его жены в посёлке Сиверский.