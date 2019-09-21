Индикатором невесомости нового экипажа МКС станет единорог

Российский космонавт Олег Скрипочка рассказал, какой предмет станет новым индикатором невесомости в пилотируемом корабле «Союз МС-15». Это плюшевый единорог.

Как передаёт ТАСС, командир корабля Скрипочка, по его словам, выбрал игрушку из-за дочери, которая с детства любит этого персонажа.

Вместе с космонавтом Роскосмоса на «Союзе» полетят астронавт NASA Джессика Меир и первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль- Мансури. 25 сентября они отправятся на МКС.