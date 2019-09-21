В центре Петербурга коллапс: под дождём бегут спортсмены

В центре Петербурга днём 21 сентября возник транспортный коллапс из-за перекрытия улиц в связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2019».

Стоят Невский, Садовая, Адмиралтейский проспект. Большая нагрузка легла на Благовещенский мост, особенно в сторону центра, а также на Петроградскую сторону: там пробки на Большом проспекте, Большой Пушкарской улице. Зверинскую улицу, идущую от Большого до Кронверкского проспекта, закрывают по другой причине – там идёт ремонт дороги, по данным ГАТИ, до конца сентября.

Движение должны открыть в 13 часов, к этому времени на свои маршруты вернутся троллейбусы и трамваи, обходящие закрытие мосты. Однако автобусы будут ходить по изменённым трассам до 17 часов.